Выборы 2018

В Москве завершилось украшение парков к Новому году

07:5328.12.2017
Новости
(обновлено: 03:59 29.12.2017)
012370
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСветовые инсталляции в центре Москвы. Архивное фотоСветовые инсталляции в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украшение парков, подведомственных столичному департаменту культуры, к Новому году завершилось в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Празднование Нового года на Манежной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Выход со станции метро "Охотный ряд" в новогоднюю ночь не будет ограничен

"Оригинальное оформление получили более двух десятков парковых территорий. Среди них "Зарядье", Парк Горького и "Музеон", парк "Сокольники", сад "Эрмитаж" и сад имени Баумана, парк Победы на Поклонной горе, Измайловский парк, парк 850-летия Москвы", — говорится на сайте.

Отмечается, что одна из самых необычных новогодних елей — зеркальная — установлена в Парке Горького, ее высота составляет 12 метров, а диаметр — шесть. Она состоит из двух частей: снаружи новогоднюю ель сделали зеркальной, внутренняя ее часть собрана из светодиодов. В огромную инсталляцию можно зайти.

"Наша елка, как и сам Новый год, — символ единения. И неслучайно она состоит из двух половин. Уберите одну — и елка исчезнет. Все потому, что вместе мы можем добиться большего. И только вместе можем придумать и создать что-то волшебное, искреннее, настоящее", — приводит портал слова Марины Люльчук, директора Парка Горького.

Московское метро. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
Выход со станции "Охотный ряд" в Новый год до 3 утра будет по спецпропускам
Также в парке установили световой лабиринт, повторяющий очертания цифр 2018, а на Пушкинской набережной гости парка смогут сделать фото с другим арт-объектом — инсталляцией "Селедка под шубой".

"Она состоит из шести стендов, на которых изображены основные ингредиенты традиционного новогоднего салата. Огромные экраны-слои "Селедки под шубой" выстроены в нужном порядке, образуя целостную композицию", — описывается на сайте.

В парке "Музеон" установили композицию "Греющийся" — деревянного человека, обнимающего большой светящийся камень. Отмечается, что по задумке художника Алексея Мартинса, эта скульптура символизирует стремление человека к теплу и свету. На деревянных террасах неподалеку от "Греющегося" расположились светящиеся контуры пряничных человечков. Их высота составляет от 1,3 до 1,9 метра, в каждую фигуру можно зайти.

Праздничное оформление получил и парк "Сокольники". У арок главного входа расположились две кубические восьмиметровые ели, которые сияют и переливаются разноцветными огнями в такт играющей музыке. В самих арках установили светящиеся двухметровые снежинки, а на крышах зданий касс появились фигуры оленей.

Световой короб на крыше автомобиля службы Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В "Яндекс.Такси" рассказали, как сэкономить на новогодних поездках
Также в "Сокольниках" на главной аллее можно увидеть "Северное сияние". В деревянных арках здесь установили 220 светящихся колец разного диаметра, более тысячи строб-ламп и 500 светодиодных трубок, общая длина конструкции составила 100 метров. Все вместе создает эффект северного сияния.

В Перовском парке нарядили три новогодние ели, украшенные большими красными шарами. В этом же парке можно увидеть светящиеся фигуры снеговиков, медведицу с медвежонком, оленей и лисицу.

Яркое оформление получил парк Победы на Поклонной горе. Там установили более 40 ледяных фигур, каждая посвящена одной из сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году. В центре фестивальной площадки стоит ледяная копия Московского Кремля высотой 12 метров с пятью башнями.

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена