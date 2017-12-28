В Москве завершилось украшение парков к Новому году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украшение парков, подведомственных столичному департаменту культуры, к Новому году завершилось в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Оригинальное оформление получили более двух десятков парковых территорий. Среди них "Зарядье", Парк Горького и "Музеон", парк "Сокольники", сад "Эрмитаж" и сад имени Баумана, парк Победы на Поклонной горе, Измайловский парк, парк 850-летия Москвы", — говорится на сайте.
Отмечается, что одна из самых необычных новогодних елей — зеркальная — установлена в Парке Горького, ее высота составляет 12 метров, а диаметр — шесть. Она состоит из двух частей: снаружи новогоднюю ель сделали зеркальной, внутренняя ее часть собрана из светодиодов. В огромную инсталляцию можно зайти.
"Наша елка, как и сам Новый год, — символ единения. И неслучайно она состоит из двух половин. Уберите одну — и елка исчезнет. Все потому, что вместе мы можем добиться большего. И только вместе можем придумать и создать что-то волшебное, искреннее, настоящее", — приводит портал слова Марины Люльчук, директора Парка Горького.
"Она состоит из шести стендов, на которых изображены основные ингредиенты традиционного новогоднего салата. Огромные экраны-слои "Селедки под шубой" выстроены в нужном порядке, образуя целостную композицию", — описывается на сайте.
В парке "Музеон" установили композицию "Греющийся" — деревянного человека, обнимающего большой светящийся камень. Отмечается, что по задумке художника Алексея Мартинса, эта скульптура символизирует стремление человека к теплу и свету. На деревянных террасах неподалеку от "Греющегося" расположились светящиеся контуры пряничных человечков. Их высота составляет от 1,3 до 1,9 метра, в каждую фигуру можно зайти.
Праздничное оформление получил и парк "Сокольники". У арок главного входа расположились две кубические восьмиметровые ели, которые сияют и переливаются разноцветными огнями в такт играющей музыке. В самих арках установили светящиеся двухметровые снежинки, а на крышах зданий касс появились фигуры оленей.
В Перовском парке нарядили три новогодние ели, украшенные большими красными шарами. В этом же парке можно увидеть светящиеся фигуры снеговиков, медведицу с медвежонком, оленей и лисицу.
Яркое оформление получил парк Победы на Поклонной горе. Там установили более 40 ледяных фигур, каждая посвящена одной из сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году. В центре фестивальной площадки стоит ледяная копия Московского Кремля высотой 12 метров с пятью башнями.
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