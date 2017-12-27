Слуцкий предположил, что реакция Запада на отказ Навальному была заготовкой

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Реакция европейских стран и США на отказ Алексею Навальному в регистрации на выборах президента России может быть одной большой провокацией, заготовленной под соответствующие заявления и позицию Брюсселя и Вашингтона, заявил в среду журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В Евросоюзе ранее заявили, что сомневаются в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента РФ после отказа в регистрации Навального из-за неснятой судимости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила, что представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением строгих мер со стороны правительства РФ по отношению к "независимым голосам". Захарова назвала реакцию госдепа США вмешательством как в процесс выборов, так и внутренние дела России.
"На мой взгляд, ситуация вокруг Навального была прогнозируемой и ожидаемой. Нашим европейским и американским партнерам должно было быть хорошо известно, что российское законодательство не позволяет лицам с судимостью баллотироваться на пост президента РФ. Однако, как мы видим, реакция была резкая и показная, осуждающая решение ЦИК РФ. Иначе как грубым вмешательством в российский избирательный процесс это не назовешь, и об этом уже заявили в МИД РФ. Поэтому я не исключаю, что все это может быть одной большой заготовленной провокацией именно под соответствующие заявления и позицию Брюсселя и Вашингтона", — сказал Слуцкий.
Парламентарий напомнил, что Брюссель и Вашингтон обвиняют бездоказательно Россию во вмешательстве в выборы в западных странах. "Они (представители Запада — ред.) при этом самым бесцеремонным образом влезают в дела суверенных государств. Опять все те же старые рецепты двойных стандартов", — выразил свое мнение Слуцкий.
Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".
В понедельник Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости. После отказа Навальному некоторые российские сенаторы заявили, что решение ЦИК будет использовано Западом как повод для критики в адрес российских выборов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.