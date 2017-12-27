Слуцкий предположил, что реакция Запада на отказ Навальному была заготовкой

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Реакция европейских стран и США на отказ Алексею Навальному в регистрации на выборах президента России может быть одной большой провокацией, заготовленной под соответствующие заявления и позицию Брюсселя и Вашингтона, заявил в среду журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Евросоюзе ранее заявили, что сомневаются в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента РФ после отказа в регистрации Навального из-за неснятой судимости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила, что представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением строгих мер со стороны правительства РФ по отношению к "независимым голосам". Захарова назвала реакцию госдепа США вмешательством как в процесс выборов, так и внутренние дела России.

"На мой взгляд, ситуация вокруг Навального была прогнозируемой и ожидаемой. Нашим европейским и американским партнерам должно было быть хорошо известно, что российское законодательство не позволяет лицам с судимостью баллотироваться на пост президента РФ. Однако, как мы видим, реакция была резкая и показная, осуждающая решение ЦИК РФ. Иначе как грубым вмешательством в российский избирательный процесс это не назовешь, и об этом уже заявили в МИД РФ. Поэтому я не исключаю, что все это может быть одной большой заготовленной провокацией именно под соответствующие заявления и позицию Брюсселя и Вашингтона", — сказал Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что Брюссель и Вашингтон обвиняют бездоказательно Россию во вмешательстве в выборы в западных странах. "Они (представители Запада — ред.) при этом самым бесцеремонным образом влезают в дела суверенных государств. Опять все те же старые рецепты двойных стандартов", — выразил свое мнение Слуцкий.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".

В понедельник Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости. После отказа Навальному некоторые российские сенаторы заявили, что решение ЦИК будет использовано Западом как повод для критики в адрес российских выборов.