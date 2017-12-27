Партия "Родина" поддержит Путина на выборах президента

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Съезд партии "Родина" в среду единогласно принял решение поддержать на выборах президента России кандидатуру главы государства Владимира Путина.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

"Принимается единогласно", — огласил результаты открытого голосования делегатов съезда внефракционный депутат Госдумы, председатель "Родины" Алексей Журавлев.

Предвыборный съезд партии "Родина" проходит в среду в Москве, ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что съезд партии примет решение и официально поддержит кандидатуру Путина на выборах президента РФ, также на съезде ожидается выступление Журавлева, писателя, публициста Александра Проханова и российского экономиста Михаила Хазина.

Журавлев еще в сентябре сообщил РИА Новости, что "Родина" в случае выдвижения действующего президента совместно с "Конгрессом русских общин" и движением "Дон" мобилизует в поддержку Путина патриотический электорат.

Ранее о поддержке выдвижения Путина кандидатом на выборах президента заявила "Единая Россия". Партии "Справедливая Россия" и "Гражданская платформа" на съездах в понедельник также поддержали выдвижение действующего главы государства. На следующий день, во вторник, российская экологическая партия "Зеленые" на съезде также приняла решение поддержать Путина на предстоящих выборах.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.