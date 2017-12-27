Гордон подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон подала в ЦИК России документы для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году от "Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров", передает корреспондент РИА Новости.

Журналистка в конце октября заявила о намерении баллотироваться на грядущих президентских выборах, она вступает в кампанию под лозунгом "Гордон за баб". Акцент в предвыборной программе, по ее словам, будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

В середине декабря Гордон сообщила, что планирует выдвигаться в качестве кандидата на пост президента от партии, однако отказалась ее назвать. Несколько дней назад стало известно, что "Партия добрых дел" на внеочередном съезде в Москве 23 декабря приняла решение выдвинуть Гордон своим кандидатом в президенты, делегаты единогласно проголосовали за ее кандидатуру. Позже сама журналистка подтвердила, что намерена участвовать в президентских выборах именно от этой партии.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии, должен содержать решение партийного съезда о его выдвижении, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах. Претендентам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты также нужно будет собрать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч, причем не более 2,5 тысячи подписей в одном регионе.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.