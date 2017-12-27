"Коммунисты России" открыли счет в поддержку Сурайкина на выборах

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Коммунисты России" открыли избирательный счет в поддержку своего кандидата на выборах президента РФ, председателя партии Максима Сурайкина, первая сумма перевода составила 350 тысяч рублей.

ЦИК России в понедельник проверил документы на выдвижение в президенты РФ Сурайкина, зарегистрировал уполномоченных партии и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, теперь он может формировать фонд своей кампании и собирать подписи в свою поддержку.

"Вчера мы открыли избирательный счет, сегодня будем оплачивать изготовление подписных листов и с завтрашнего дня начинаем по регионам процедуру сбора подписей. Пока партия приняла первый транш — 350 тысяч перечислены туда", — сказал Сурайкин РИА Новости в среду.

"Мы надеемся саккумулировать хотя бы несколько миллионов рублей. Партия собирает взносы и пожертвования… Как правило, перечисляем в избирательный фонд деньги со счета партии, но обязательно обратимся сейчас ко всем, может, какие-то пожертвования будут", — отметил политик.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты РФ предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку; партийным кандидатам нужно не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.