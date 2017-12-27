В ЦИК пожелали Путину успехов в новом году

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ. 27 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Член ЦИК Александр Клюкин, принимавший документы у Владимира Путина для выдвижения в качестве кандидата на выборах главы государства в 2018 году, пожелал президенту РФ успехов в новом году.

"Документы приняты. Спасибо. Успехов в новом году", — сказал Клюкин, завершая прием документов.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне, 26 декабря, за его выдвижение на предстоящих выборах проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, среди которых действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.