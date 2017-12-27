Чемезов не планирует возглавлять избирательный штаб Путина

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что не планирует возглавлять избирательный штаб президента РФ и не имеет политических амбиций.
Действующий глава РФ Владимир Путин в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец. Информации о том, кто может возглавить его предвыборный штаб, до сих пор нет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что президент пока не сформировал избирательный штаб и не принял решение, кто его возглавит.
"Да нет, что вы! Там есть кому возглавить" — сказал глава госкорпорации в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, не собирается ли он возглавить штаб.
Чемезов также отметил, что у него нет политических амбиций. "Я никуда не собираюсь идти. Мне нужно довести все до ума, сделать так, чтобы в Ростехе все работало как часы, создавался высокотехнологичный конкурентный продукт, и все это приносило прибыль", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать мнение политологов, которые считают, что Чемезов мог бы стать премьером.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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