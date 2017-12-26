МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии планирует участвовать в мониторинге выборов президента РФ, неформальное приглашение от российской стороны уже поступило, сообщила РИА Новости во вторник председатель ЦИК Лидия Ермошина.

"Пока поступило неформальное (приглашение — ред.). Я получила поздравление с Новым годом от председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, где указано, что соответствующее приглашение посетить выборы президента партнерским избирательным комиссиям планируется направить в ближайшее время", — рассказала Ермошина.

При этом она заверила, что ЦИК Белоруссии "обязательно примет участие" в наблюдении за ходом голосования, а кто именно поедет, будет решено в скором времени на заседании комиссии.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.