Медведев пообещал, что правительство достойно пройдет выборный период

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство сделает все, чтобы достойно пройти ответственный выборный период в России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на итоговой встрече президента страны Владимира Путина с кабмином.

"Понятно, что предстоящий год — он особенный для нашей страны: главное политическое событие в жизни страны — это выборы президента, это ответственный период не только для участников кампании, но и для всей системы государственной власти. Выражу уверенность, что члены правительства, руководители ведомств сделают все, чтобы пройти этот период достойно. Ну а от имени правительства хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного, ну и, скажем прямо, — пожелать победы на президентских выборах", — сказал Медведев.