Инициативная группа выдвинула Путина кандидатом в президенты

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Инициативная группа проголосовала за выдвижение Владимира Путина на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

"Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование…. Решение принято единогласно", — озвучила результаты руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

Она поблагодарила всех собравшихся делегатов.

"Все вместе мы сделали большое дело — мы поддержали Владимира Владимировича, поддержали нашего президента", — отметила Шмелева.

На собрании выступили несколько делегатов, которые объяснили, почему доверяют именно действующему главе государства. Так, руководитель общественной организации "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова рассказала, как вместе с Путиным участвовала в шествии "Бессмертного полка".

"Это было не шествие для галочки, было видно, что президент чувствует, сопереживает… Он погрузился в эту атмосферу единения. Это сложно объяснить словами, это нужно просто почувствовать… и сегодня в этом зале сидит огромное количество единомышленников, людей разных возрастов, разных профессий и мне кажется, что мы все вместе, вместе с президентом откроем новую страницу в истории нашей страны", — поделилась Амельченкова.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.