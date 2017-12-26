Путин поручил выделить почти 75 миллионов рублей на видеотрансляцию выборов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру России Дмитрию Медведеву обеспечить в ходе выборов президента РФ видеотрансляции с участков в интернете в режиме реального времени, сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил направить из бюджета "в целях осуществления видеотрансляций сбор и хранение записей видеотрансляций в объёмах не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году".

"Определите публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" в 2017-2018 годах единственным поставщиком услуг", — добавляется в поручениях.