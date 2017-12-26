Собчак во вторник откроет предвыборный штаб в центре Москвы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Кандидат на выборах президента России Ксения Собчак в первый день предвыборный кампании, во вторник, откроет штаб в центре Москвы, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Центризбирком во вторник дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, после открытия этого счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

"В первый день кампании мы откроем московский штаб, в котором сможем принимать подписи всех граждан РФ, вне зависимости от прописки", — сказала Чудинова агентству.

Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.