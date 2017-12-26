Матвиенко призывает провести выборы президента в соответствии с законами

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Наступающий 2018 год является политически важным и ответственным для России в связи с предстоящими президентскими выборами, необходимо сделать все, чтобы они прошли в строгом соответствии с действующим законодательством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Наступает новый год, политически важный и ответственный для страны. Уже началась кампания по выборам президента России. По инициативе членов нашей палаты одобрен ряд законов, направленных на повышение открытости и прозрачности выборов", — заявила она на заседании, подводя итоги завершившейся осенней парламентской сессии.

"Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы избирательная кампания прошла качественно, в строгом соответствии с законодательством", — заявила она на заседании, подводя итоги завершившейся осенней парламентской сессии", — добавила Матвиенко.