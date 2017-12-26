Глава Подмосковья призвал обеспечить прозрачность работы избиркомов

КРАСНОГОРСК, 26 дек — РИА Недвижимость. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обеспечить прозрачность работы избирательных комиссий в ходе выборов, которые пройдут в 2018 году.

"2018 год ознаменован большим политическим сезоном, прежде всего это выборы президента, и, конечно, наши региональные, муниципальные выборы. Задача всех, кто задействован в политической сфере, — обеспечить легитимность, прозрачность работы наших участковых территориальных комиссий, региональной избирательной комиссии, наших депутатов", — сказал Воробьев.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.