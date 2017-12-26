Безопасность избирательных участков на выборах-2018 обеспечит Росгвардия

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Росгвардия будет обеспечивать безопасность более 93 тысяч избирательных участков на выборах президента РФ в 2018 году, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ ведомства.

"В период выборов президента Российской Федерации войскам предстоит обеспечить безопасность более 93 тысяч избирательных участков. Более 45 тысяч из них находятся в городах, остальные — в сельской местности", — сказал собеседник агентства.