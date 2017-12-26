Песков прокомментировал отказ ЦИК зарегистрировать кандидатуру Навального

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Кремле считают, что неучастие в президентских выборах одного из возможных кандидатов не может повлиять на легитимность выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не попадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", — сказал Песков, комментируя мнение некоторых аналитиков о том, что неучастие Навального в выборах якобы снизит явку и легитимность.

Песков добавил, что в Кремле знакомы с этими мнениями, но "мы не можем согласиться с такой точкой зрения".

Накануне Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения. Причиной этого стала неснятая судимость кандидата.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.