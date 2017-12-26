Путин может лично подать документы на выдвижение, заявил Песков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин может лично подать документы в Центризбирком для своего выдвижения кандидатом на пост главы государства на выборах в 2018 году, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, мы это не исключаем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин лично подать в ЦИК документы, необходимые для его выдвижения в качестве кандидата в президенты РФ.

Песков не уточнил, в какой день это может произойти.

Инициативная группа в составе почти 600 человек соберется во вторник в Москве, чтобы официально объявить о выдвижении Путина кандидатом в президенты. Очередные выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Подача документов в ЦИК на выдвижение осуществляется всеми кандидатами на равных основаниях. Закон предусматривает, что каждый кандидат представляет документы лично, хотя есть несколько случаев-оговорок, касающихся, например, болезни.