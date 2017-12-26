Инициативная группа по выдвижению вице-президента ВОС соберется 28 декабря

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Инициативная группа в поддержку самовыдвижения вице-президента Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) Тахира Исламова на выборах в 2018 году соберется в Москве 28 декабря, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Исламова Леонид Мишунин.
Ранее Исламов заявил, что намерен баллотироваться на выборах президента России в 2018 году. По словам Исламова, съезд ВОС поддержал его самовыдвижение, у общества есть возможность собрать подписи в поддержку своего кандидата, так как оно имеет отделения в 57 регионах РФ.
"Всероссийское общество слабовидящих 28 декабря планирует провести собрание инициативной группы по выдвижению Исламова Тахира кандидатом в президенты. То есть мы соберем 500 человек, подадим все необходимые документы в ЦИК до конца года и в январе мы спокойно соберем 300 тысяч подписей. Инициативная группа соберется в Москве, скорее всего, в Измайлово", — сказал Мишунин.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.