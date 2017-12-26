Инициативная группа по выдвижению вице-президента ВОС соберется 28 декабря

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Инициативная группа в поддержку самовыдвижения вице-президента Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) Тахира Исламова на выборах в 2018 году соберется в Москве 28 декабря, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Исламова Леонид Мишунин.

Ранее Исламов заявил, что намерен баллотироваться на выборах президента России в 2018 году. По словам Исламова, съезд ВОС поддержал его самовыдвижение, у общества есть возможность собрать подписи в поддержку своего кандидата, так как оно имеет отделения в 57 регионах РФ.

"Всероссийское общество слабовидящих 28 декабря планирует провести собрание инициативной группы по выдвижению Исламова Тахира кандидатом в президенты. То есть мы соберем 500 человек, подадим все необходимые документы в ЦИК до конца года и в январе мы спокойно соберем 300 тысяч подписей. Инициативная группа соберется в Москве, скорее всего, в Измайлово", — сказал Мишунин.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.