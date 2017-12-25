ЦИК планирует во вторник дать Собчак зеленый свет на сбор подписей

Ксения Собчак перед подачей документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Ксения Собчак перед подачей документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Центризбирком планирует уже во вторник дать телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", разрешение на открытие избирательного счета для формирования фонда ее кампании, следует из проекта повестки заседания ЦИК.

После этого решения Собчак сможет приступить к сбору подписей избирателей в свою поддержку.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идёт на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Субботний съезд партии принял решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах президента в марте 2018 года. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком соответствующие документы.

Первым в проекте повестки предстоящего заседания, опубликованном на сайте ЦИК, значится вопрос "о регистрации уполномоченных представителей политической партии "Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива". Также ЦИК планирует зарегистрировать уполномоченного представителя Собчак по финансам и рассмотреть вопрос "об открытии специального избирательного счета кандидата на должность президента Российской Федерации Ксении Анатольевны Собчак".

Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидатом в президенты предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку: не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.