МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вся Россия "одновременно дружно выдохнула и сказала: наконец-то" после того, как президент России Владимир Путин объявил о намерении участвовать в избирательной кампании в 2018 году.

"Главное, что вы, Владимир Владимирович, объявили о выдвижении в конце уходящего года кандидатом в президенты на предстоящих выборах. В этот момент, по-моему, вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала: наконец-то. Я думаю, что не только в России. И главное, снялось нараставшее напряжение в ожидании вашего решения", — сказала она на встрече президента страны с парламентариями по итогам года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что Россия стоит перед огромным количеством вызовов, она должна быть сильной, чтобы конкурировать. "Она придет к этому, когда у нас будет сильный президент", — добавил председатель нижней палаты.