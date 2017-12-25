ЦИК предлагает отказать Навальному в регистрации из-за неснятой судимости

Алексей Навальный во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Алексей Навальный во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ЦИК России планирует отказать Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента в марте 2018 года из-за неснятой судимости, следует из проекта постановления.

Вместе с тем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия не имеет претензий к документам, которые он подал для выдвижения в президенты.

У блогера, осужденного условно по делу о хищении у "Кировлеса", есть непогашенная судимость. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что Навальный сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

В понедельник ЦИК уже отказал журналисту Олегу Лурье в регистрации инициативной группы в поддержку его выдвижения на выборах президента из-за неистекшего с момента снятия судимости 10-летнего срока.