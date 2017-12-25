Глава "Опоры России" заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин заявил о поддержке на предстоящих президентских выборах кандидатуры Владимира Путина.

"У нас организация не политическая, и каждый ее член будет сам голосовать на выборах. Но лично я, как гражданин России, призываю голосовать за Владимира Путина", — сказал РИА Новости Калинин, который находится с рабочим визитом в Крыму.

Собеседник агентства полагает, что большинство членов организации, которые реально работают в малом бизнесе, поддержат кандидатуру Путина.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

О поддержке выдвижения Путина кандидатом на выборах президента уже заявил ряд партий, в том числе "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Гражданская платформа".