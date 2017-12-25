МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ЦИК России не зарегистрировал инициативную группу в поддержку выдвижения Полонского в президенты РФ, поскольку в инициативной группе избирателей по его выдвижению было менее 500 человек, но до 7 января он может собрать новое собрание и вновь подать документы.

Неустранимых оснований для отказа предпринимателю Сергею Полонскому в участии в президентских выборах у ЦИК России нет, недочеты с инициативной группой до 7 января ещё можно исправить, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Сергей Юрьевич, у вас судимости вашей нет — этой претензии, то есть необратимой, по которой мы бы вам могли отказать, нет. Все эти недостатки вы можете, ещё есть время, вы их можете исправить. Можете группу собрать, чтобы у вас было не менее 500 человек. Это право за вами, ваше желание — если захотите, до 7 января у вас ещё время есть", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.