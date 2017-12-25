Всероссийский совет местного самоуправления поддержал выдвижение Путина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС) поддержал выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года.

Соответствующее заявление принято на съезде.

"Мы, участники шестого съезда ВСМС со всей страны от Калининграда до Сахалина, заявляем о своей горячей поддержке решения Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ", — зачитал текст заявления председатель ВСМС Олег Мельниченко.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и отметил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему, а также на широкую поддержку граждан.

О решении создать группу по выдвижению Путина кандидатом в президенты стало известно 19 декабря. В ее состав вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, а также глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.