МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Член "Справедливой России", делегат от регионального отделения партии в Астраханской области Галина Морозова предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года, чтобы поддержать Владимира Путина.

"Справедливая Россия" 25 декабря проводит свой девятый съезд, на котором планирует поддержать на предстоящих президентских выборах 2018 года кандидатуру Владимира Путина.

"Кандидат от партии "Справедливая Россия" должен оказать поддержку Владимиру Путину, но нам нельзя стоять в стороне, нам нужно стоять рядом с ним… Поэтому сегодня я предлагаю свою кандидатуру на выборы президента РФ… Я буду олицетворением души и сердца нашей партии", — заявила Морозова, выступая на съезде.

По ее словам, в политику ее привели две боли. "Боль за детей, а их у меня четыре, и боль за справедливость. И это боль не только моя, это боль сотни тысяч матерей, которые живут в нашей стране", — сказала она.

Лидер партии Сергей Миронов на это лишь напомнил женщине, что время ее выступления подходит к концу. "Галина Владимировна, все, завершайте. Мы услышали ваше предложение, спасибо", — заявил он.

После этого другой член партии, член Совфеда предложил своим коллегам не снимать свои кандидатуры на участие в президентских выборах и включить их в бюллетень для голосования.

"В условии, когда заявления о желании баллотироваться просто не было, никто не обращался. В этой связи я прямо сейчас в этом зале хочу попросить не снимать свои кандидатуры и предлагаю рассмотреть Валерия Александровича Черешнева, Валерия Гартунга, Галину Хованскую, Елену Драпеко, Олега Шеина и целый ряд других кандидатов, которые в состоянии своим личным рейтингом получить проценты… Я бы предложил бы рассмотреть эти кандидатуры и включить их в бюллетень для голосования", — заявил член партии.

Миронов на это предложил коллеге предоставить ему конкретный список всех тех, кто, по его мнению, хотел бы выдвинуть себя на предстоящие выборы.