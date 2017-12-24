МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Представители "Справедливой России" войдут в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в президенты страны, заявил лидер партии Сергей Миронов после заседания президиума центрального совета СР.

"Естественно, представители нашей партии войдут и в инициативную группу, и в те или иные штабные структуры, потому что мы будем проводить агитацию за нашего общего кандидата, я в этом не сомневаюсь", — сказал Миронов журналистам.