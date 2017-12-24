"Коммунисты России" выдвинули Сурайкина кандидатом в президенты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что съезд партии выдвинул его кандидатом на выборы президента РФ.

"Сегодня шестой съезд коммунистической партии "Коммунисты России" выдвинул единогласно кандидата в президенты РФ председателя ЦК товарища Сурайкина Максима Александровича, поручил ему сдать документы в ЦИК сегодня и утвердил основные тезисы программы кандидата в президенты", — сказал он.

По его словам, "это продолжение программы "Десять сталинских ударов", но уже в формате действий кандидата, возможного избранного президента коммуниста-сталиниста".

Предвыборная программа Сурайкина предполагает возврат всех недродобывающих и структурообразующих предприятий в собственность государства, широкомасштабное строительство бесплатного жилья, полное возвращение бесплатной медицины, образования, а также повышение пенсий до 40 тысяч рублей, а средних зарплат – как минимум до 70-80 тысяч рублей по стране.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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