Полонский не исключил взаимодействия с Грудининым на выборах

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Предприниматель Сергей Полонский, желающий участвовать в выборах президента России в 2018 году, не исключил взаимодействия с выдвиженцем от КПРФ Павлом Грудининым.
Ранее в воскресенье состоялось собрание инициативной группы избирателей в поддержку самовыдвижения Полонского на выборах президента, сразу после этого бизнесмен приехал в ЦИК, чтобы подать необходимые для выдвижения документы.
"Возможно, эта усталость в некоторой степени от политических движений привела к тому, что люди осознанно пошли на то, чтобы проголосовать и выбрать президентом Америки предпринимателя, более того — развивателя, как и я. Я являюсь предпринимателем и являюсь развивателем", — сказал Полонский журналистам.
Чтобы двигаться вперед, нужны кардинальные изменения, отметил он, предположив, что именно поэтому в США проголосовали на выборах президента за бизнесмена Дональда Трампа. По его мнению, мировой тренд идет именно в этом направлении.
"Посмотрите, даже КПРФ выдвинула на президентские выборы предпринимателя. Безусловно, мы предлагаем, будем встречаться с Грудининым для того, чтобы обсудить, возможно, какие-то у нас смогут быть совместные идеи и, возможно, мы где-то даже объединимся по пути вот этих выборов", — сказал Полонский.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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