Более 100 тысяч человек зарегистрировались на предвыборном сайте Собчак

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Более 100 тысяч человек зарегистрировались на предвыборном сайте Ксении Собчак, выдвинутой партией "Гражданская инициатива" кандидатом на президентских выборах.
На сайте sobchakprotivvseh.ru команда будущего кандидата в президенты предлагает поддержать ее, кликнув на ссылку "присоединиться", тем самым отдав свой голос. В воскресенье количество сторонников, поддержавших Собчак на данном сайте, перевалило за 100 тысяч. Однако эти голоса не сыграют роли в ее регистрации кандидатом.
Для регистрации кандидатом в президенты самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Как выдвиженцу от партии "Гражданская инициатива" Собчак предстоит собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку, при этом не более 2,5 тысячи в одном субъекте Российской Федерации. Приступить к сбору подписей кандидат может лишь после подачи документов в ЦИК и их одобрении. Планируется, что в Центризбирком Собчак подаст документы в воскресенье.
Телеведущая, позиционирующая себя как кандидат "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Накануне съезд партии принял решении о выдвижении ее на выборы президента России в марте 2018 года, уже сегодня она планирует подать в ЦИК необходимые для этого документы.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты отметили, что сбор 100 тысяч голосов в интернете не конвертируется в подписи. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов сообщал, что узнаваемость и поддержка — это абсолютно разные категории и медийная узнаваемость и даже симпатии как к медиаперсонажу не конвертируются автоматически в политическую поддержку.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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