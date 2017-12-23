Грудинин позитивно оценил голосование по его кандидатуре на съезде КПРФ

РОЖДЕСТВЕНО (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 23 дек — РИА Новости. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, которого съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты РФ, позитивно оценивает результат голосования на съезде.

Ранее съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты РФ в 2018 году. За Грудинина проголосовали 303 из 316 делегатов съезда КПРФ, 11 высказались против его кандидатуры, 2 бюллетеня недействительны.

"На 314 голосов только 11 против — я думаю, что это очень хороший результат, учитывая то, что я беспартийный", — сказал журналистам Грудинин по итогам подсчета голосов.