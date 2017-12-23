Собчак не считает, что переняла стиль Тимошенко

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеведущая, общественный деятель Ксения Собчак, выдвинутая в субботу кандидатом на пост президента РФ партией "Гражданская инициатива", заявила, что ее стиль не перекликается со стилем экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Собчак в субботу пришла на мероприятие с косой, уложенную вокруг головы. Похожим образом укладывала косу и Юлия Тимошенко.
"Нет, мне кажется, это у вас как-то перекликается. Вы знаете, я самые разные делаю себе прически и, честно говоря, не очень об этом думаю. Мне кажется, брендом должны стать те слова, которые я произношу, брендом должна стать моя программа, в которую я верю, брендом, я очень надеюсь, станет сегодняшняя речь, которую я произнесла. Я ее долго готовила, и это важные слова, которые я сегодня сказал на съезде партии "Гражданская инициатива". Ну, а то, что кандидат при этом должен хорошо выглядеть, это тоже некая обязанность, на мой взгляд, перед моими избирателями, но это не самое главное", — сказала Собчак журналистам на просьбу прокомментировать стиль, который телеведущая выбрала в этот день.
При этом лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев сказал, что он станет брендом Собчак. "Брендом Ксении буду я", — отметил политик.
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