КПРФ выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты России

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. КПРФ на съезде в субботу выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом на выборы президента России в 2018 году, сообщили в партии после подсчета итогов голосования.



Сам Грудинин ранее отметил, что полностью разделяет идеологию партии и пойдет на выборы с программой КПРФ.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал удачной кандидатуру Грудинина, подчеркнув, что он отвечает ожиданиям граждан. "Это человек, который умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания", — убежден политик.

Как ожидается, сам Зюганов возглавит Высший государственный совет народно-патриотических сил, который создается для проведения избирательной кампании и поддержки Грудинина на президентских выборах.