Путин: России нужно сильное гражданское общество, отвергающее популизм

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сильное, ответственное, свободное гражданское общество является ключевой гарантией необратимости перемен, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России".

"Ведь его структуры работают ради созидания, ради пользы великой страны, участвуют в решении сложнейших социальных проблем, такое общество отторгает популизм и пустую болтовню, такое общество устойчиво к любым попыткам дестабилизации", — сказал Путин.

Он добавил, что такое гражданское общество никогда не даст "погрузить" Россию "в хаос, сбить ее с пути, сделать слабой и зависимой". "А мы с вами знаем, и примеры такие вокруг нас есть, во многих странах. Это очень может быстро произойти, если не стремится к стабильности общества", — заключил он.