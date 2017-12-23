Медведев поручил ЕР создать пул наблюдателей на выборы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил партии "Единая Россия" создать пул наблюдателей от партии для обеспечения легитимности выборов президента в 2018 году.

"Я поручаю создать пул наблюдателей от "Единой России", — сказал Медведев, выступая на съезде "Единой России".