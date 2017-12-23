Выборы президента должны быть абсолютны прозрачны, заявил Медведев

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Выборы президента России в 2018 году должны быть полностью прозрачны и легитимны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Выборы главы государства должны быть абсолютны прозрачны и легитимны.", — сказал Медведев, выступая на съезде "Единой России".

По его словам, это важно для политической системы, цивилизованного развития страны. "Уверен, что этого желают все жители нашего большого государства. И мы обязаны это обеспечить", — добавил Медведев.