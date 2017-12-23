Грудинин заявил, что подчиняется штабу во главе с Зюгановым

РОЖДЕСТВЕНО (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 23 дек — РИА Новости. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, которого съезд КПРФ рассматривает в качестве кандидата в президенты РФ, заявил, что его действия в ходе избирательной кампании будут подчинены избирательному штабу, который возглавит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



Съезд КПРФ единогласно проголосовал за включение Грудинина в избирательный бюллетень для голосования по вопросу выдвижения его кандидатуры в президенты РФ. Голосование будет позднее.

"У меня есть руководитель штаба, и мне гораздо легче, потому что этот человек точно знает, что нужно делать. И я буду подчиняться своему штабу и работать по его разработкам. Я думаю, что у нас все получится", — сказал Грудинин журналистам.

"У нас уже план есть работы", — добавил в свою очередь Зюганов.