Путин призвал с уважением относиться к оппозиции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. России нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России".

"Убежден, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать огромный потенциал гражданской активности, который заложен в нашей конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития, с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции", — сказал Путин.

По словам президента РФ, быть такой оппозицией значит "не только (иметь) желание и готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах". "Мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна. Быть ответственным — значит иметь ясную программу позитивных действий", — считает Путин.

Предвыборный съезд "Единой России" стартовал в пятницу и продлится два дня. Первый день был посвящен реализации партийной предвыборной программы. Во второй день проходит пленарное заседание.