Зюганов заявил о поддержке Грудинина в рядах КПРФ

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Съезд КПРФ единогласно проголосовал за включение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в избирательный бюллетень для его выдвижения в президенты России.

"Съезд по сути дела уже очевидно проголосовал за выдвижения Грудинина", — прокомментировал журналистам лидер партии Геннадий Зюганов.

Голосование по кандидатуре Грудинина состоится позднее.