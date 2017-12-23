В КПРФ назвали сроки подачи документов в ЦИК для выдвижения кандидата

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. КПРФ планирует подать документы в ЦИК для выдвижения своего кандидата на президентских выборах 2018 года до конца следующей недели, сообщил в субботу РИА Новости глава юридической службы Компартии Вадим Соловьев.

В субботу проходит предвыборный съезд КПРФ, на котором будет выдвинут кандидат в президенты. Кандидатом рассматривается директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

"Я думаю, до конца недели мы подадим (документы — ред.)", — сказал Соловьев.

Накануне пленум ЦК партии рекомендовал для выдвижения кандидатуру Грудинина, который является беспартийным. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, согласно решению пленума, возглавит Высший государственный совет народно-патриотических сил, который создается для проведения избирательной кампании и поддержки Грудинина на президентских выборах. Зюганов в субботу подтвердил, что возглавит предвыборный штаб Грудинина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.