Зюганов представит предвыборную программу с идеями по "ремонту" власти

РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что на съезде партии в субботу представит вариант предвыборной программы, в которой будет 18 пунктов, в том числе касающиеся "ремонта" власти.

"Там 18 конкретных пунктов, в том числе по ремонту власти. Мы считаем, власть в том виде, как есть, не справляется с кризисом и только его углубляет. Можно сделать вариант, который позволит и людям контролировать эту власть и власти регулярно отчитываться перед гражданами и сформулировать курс довольно демократично и разумно", — сказал Зюганов журналистам перед началом предвыборного съезда КПРФ.

Накануне пленум ЦК партии рекомендовал для выдвижения кандидатуру директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который является беспартийным. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, согласно решению пленума, возглавит Высший государственный Совет народно-патриотических сил, который создается для проведения избирательной кампании и поддержки Грудинина на президентских выборах, и будет руководить его избирательным штабом.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.