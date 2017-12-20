ЦИК ожидает документы партии "Яблоко" на выдвижение кандидата в президенты

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Партия "Яблоко" в пятницу, как ожидается, предоставит в Центризбирком документы на выдвижение своего кандидата на пост президента России, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

"В пятницу ожидаем документы от партии "Яблоко", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие партии сообщили, что в ближайшее время предоставят документы на выдвижение своих кандидатов на выборы главы государства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Ранее "Яблоко" сообщило, что 21-22 декабря проведет предвыборный съезд, на котором выдвинет кандидатуру лидера и основателя партии Григория Явлинского на выборы президента РФ в 2018 году.