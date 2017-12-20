Выборная кампания 2018 года будет жесткой и интересной, заявил Жириновский

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выборная кампания 2018 года будет жесткой и интересной, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Кампания будет жесткой и интересной, и многоплановой, и очень много кандидатов, и у всех свои программы. Поэтому все услышат все, и у всех будет возможность выработать свою позицию и честно прийти 18 марта, и отдать свой голос за своего кандидата", — сказал Жириновский журналистам в среду.
При этом политик подчеркнул, что участвовать в выборах — это очень серьезная нагрузка.
"В шестой раз пойду на выборы президента. Вы понимаете, какая это огромная нагрузка? Никто в Европе не в состоянии шесть раз баллотироваться. Это ведь не дискотека, это не встреча Нового года. Это же трясти своим интеллектом, доказать, что твои мозги лучше миллионов и миллионов наших граждан… Ведь управлять должен лучший, сильный, смелый, мужественный, способный без бумажки говорить часами", — сказал он.
Жириновский при этом уточнил, что это не означает, что в партии ЛДПР только он может "трясти интеллектом", так как в ней состоят и многие другие достойные политики.
"Я буду счастлив, чтобы в 24-м году, или в 30-м, или в 36-м… обязательно были и появятся новые кандидаты", — добавил он.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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