Жириновский жалеет, что не застал царскую власть

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пост президента в РФ должен занять наиболее опытный человек, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в среду на XXXI съезде партии.

"Такая большая территория — и богатая естественными ресурсами, и насыщенная важнейшими политическими процессами — и очень важно, чтобы высший пост в стране занял бы наиболее опытный человек", — сказал Жириновский.

Он уточнил, что для управления Россией необходим большой жизненный опыт. Жириновский напомнил, что ему 71 год, 43 из которых он прожил при советской власти. По его мнению, лидер страны должен пережить с ней важнейшие исторические события. Жириновский выразил сожаление, что не застал царскую власть.

"Президент должен глубоко знать историю своей страны, историю Европы, Азии, Америки, все эти хитросплетения, все интриги, все революции, все экономические теории, должен владеть иностранными языками, должен объехать весь мир, всю страну", — отметил Жириновский, добавив, что сам выезжал в регионы РФ 642 раза.

Он также раскритиковал позицию КПРФ, назвав партию "наследницей террора" и попросил удалить со съезда гостя, "бубнившего" во время его речи.