Видеозаписи с избирательных участков будут хранить в течение года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Видеозаписи с камер, которые установят на избирательных участках и в территориальных избиркомах в ходе выборов президента России 18 марта, будут храниться в течение года, это в четыре раза превышает сроки обжалования результатов выборов, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

На заседании ЦИК в среду рассматривается постановление о порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в интернете в ходе предстоящих выборов президента РФ.

"Срок хранения видеоматериалов превышает в четыре раза срок по обжалованию результатов выборов. ЦИК России обеспечивает хранение полученных видеозаписей в течение одного года", — сообщил Лопатин.