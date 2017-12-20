ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В ЦИК скоро подадут уведомление о сборе 26 декабря инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента. Об этом РИА Новости сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Ольга Амельченкова.

Решение провести встречу приняли на собрании Оргкомитета, которое состоялось в московском музее Победы. По просьбе режиссера Станислава Говорухина Амельченкова пригласила на него около тридцати россиян.

Вела собрание руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева. На встрече также выступили исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов и другие общественные деятели страны.

В число участников инициативной группы избирателей войдут те, кто лично общался с президентом: олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Ищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель РСПП Александр Шохин, а также эколог Максим Токарев, которого Путин наградил премией "Доброволец-2017", заместитель главного врача поликлиники Кирова Софья Войтко, которая встречала президента во время его посещения, участник антитеррористической операции в Сирии старший летчик авиационного звена ВВС России Алексей Ведящев.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева сообщила, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет 26 декабря на ВДНХ. На него пригласят около 600 человек.

Овечкин и Putin team

Также на заседание пригласят хоккеиста Александра Овечкина, рассказала Амельченкова.

В начале ноября спортсмен объявил о создании общественного движения Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

Овечкин запустил сайт Putin Team, на котором рассказал о причинах создания движения, и его главных ценностях, среди который спортсмен называет "страну, которой гордимся", "людей, которым верим" и "дела, которые важны". По его словам, каждый, кто разделяет эти ценности, может присоединиться к команде.

По его словам, проект не обсуждался ни с самим Путиным, ни с администрацией президента. Оно создано для объединения людей, а не для агитации или сбора подписей в поддержку кандидата в президенты, рассказал Овечкин.

К общественному движению присоединились жители уже более 600 городов и более 50 стран мира, добавил хоккеист.

В поддержку Putin Team уже выступили спортсмены Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Евгений Малкин, Сергей Карякин, Евгений Плющенко, артисты Андрей Мерзликин, Николай Расторгуев, Михаил Галустян, Николай Басков, Полина Гагарина и многие другие.

Как показал проведенный в ноябре опрос ВЦИОМ, широко известным предложение Овечкина о создании "Команды Путина" пока не стало: лишь 17% респондентов сказали, что слышали об этой инициативе. Однако сама идея создания такого общественного движения, по данным ВЦИОМ, нашла поддержку 68% россиян, 22% остались равнодушны к ней, а шесть процентов отнеслись скептически.

Александр Овечкин с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном.