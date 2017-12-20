Выборы 2018

ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина

10:3020.12.2017
Новости
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛоготип избирательной кампании президентских выборов 2018 года. Архивное фотоЛоготип избирательной кампании президентских выборов 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В ЦИК скоро подадут уведомление о сборе 26 декабря инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента. Об этом РИА Новости сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Ольга Амельченкова.

Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Киркоров о Putin Team: я в пуле президентском

Решение провести встречу приняли на собрании Оргкомитета, которое состоялось в московском музее Победы. По просьбе режиссера Станислава Говорухина Амельченкова пригласила на него около тридцати россиян.

Вела собрание руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева. На встрече также выступили исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов и другие общественные деятели страны.

В число участников инициативной группы избирателей войдут те, кто лично общался с президентом: олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Ищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель РСПП Александр Шохин, а также эколог Максим Токарев, которого Путин наградил премией "Доброволец-2017", заместитель главного врача поликлиники Кирова Софья Войтко, которая встречала президента во время его посещения, участник антитеррористической операции в Сирии старший летчик авиационного звена ВВС России Алексей Ведящев.

Российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Овечкин: Putin Team не про агитацию и сбор подписей, а про людей

Сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева сообщила, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет 26 декабря на ВДНХ. На него пригласят около 600 человек.

Овечкин и Putin team

Также на заседание пригласят хоккеиста Александра Овечкина, рассказала Амельченкова.

В начале ноября спортсмен объявил о создании общественного движения Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

Овечкин запустил сайт Putin Team, на котором рассказал о причинах создания движения, и его главных ценностях, среди который спортсмен называет "страну, которой гордимся", "людей, которым верим" и "дела, которые важны". По его словам, каждый, кто разделяет эти ценности, может присоединиться к команде.

Президент России Владимир Путин и российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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От суперагента до медведя: в Putin Team стартовал выбор символики движения

По его словам, проект не обсуждался ни с самим Путиным, ни с администрацией президента. Оно создано для объединения людей, а не для агитации или сбора подписей в поддержку кандидата в президенты, рассказал Овечкин.

К общественному движению присоединились жители уже более 600 городов и более 50 стран мира, добавил хоккеист.

В поддержку Putin Team уже выступили спортсмены Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Евгений Малкин, Сергей Карякин, Евгений Плющенко, артисты Андрей Мерзликин, Николай Расторгуев, Михаил Галустян, Николай Басков, Полина Гагарина и многие другие.

Как показал проведенный в ноябре опрос ВЦИОМ, широко известным предложение Овечкина о создании "Команды Путина" пока не стало: лишь 17% респондентов сказали, что слышали об этой инициативе. Однако сама идея создания такого общественного движения, по данным ВЦИОМ, нашла поддержку 68% россиян, 22% остались равнодушны к ней, а шесть процентов отнеслись скептически.

Александр Овечкин с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном.

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