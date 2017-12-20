ЛДПР на 31-м партийном съезде выдвинет кандидата в президенты

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Партия ЛДПР 20 декабря на 31-м съезде партии выдвинет в качестве кандидата в президенты России лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил РИА Новости заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Нилов напомнил, что ранее состоялось заседание Высшего совета партии, который принял решение рекомендовать съезду Жириновского для утверждения в качестве кандидата в президенты от ЛДПР. Таким образом, председатель ЛДПР Жириновский будет выдвинут на президентские выборы в шестой раз.

Фонд "Общественное мнение" на прошлой неделе опубликовал первые рейтинги после назначения даты выборов президента РФ. Согласно данным опроса ФОМ, 8% респондентов готовы отдать свой голос лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4% — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. При этом за действующего президента Владимира Путина готовы проголосовать 67% россиян.

Кандидат номер один



Устав партии и законодательство позволяют другим членам ЛДПР заявить о желании выдвинуться в качестве кандидата в президенты, однако вероятность этого сводится к нулю, заявил Нилов.

"Региональные отделения, Высший Совет и президиум фракции уже ранее, до объявления о проведении выборов, вышли с пожеланием, чтобы Жириновский объявил о своей готовности идти в качестве кандидата в президенты. Поэтому я уверен, что на съезде вопрос будет решен, и других желающих участвовать не будет", — пояснил заместитель руководителя фракции ЛДПР.

Рекордный съезд



Ожидается, что на съезд прибудет 301 делегат из 85 регионов, а также порядка 500 приглашенных участников, в том числе представители общественных организаций, гражданского общества и религиозных организаций.

Как сообщил РИА Новости депутат от партии Алексей Диденко, нововведением предстоящего съезда ЛДПР станет его прямая трансляция во все региональные отделения и использование при подсчете голосов комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Рывок Жириновского



Жириновский уже представил свою предвыборную программу под названием "100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!". По мнению политика, Россия нуждается в "рывке" и в культуре, и в образовании, и в экономике, и во внешней политике. Именно этот "рывок" он и планирует реализовать в случае победы на президентских выборах в следующем году.

В предвыборной программе Жириновский обещает избирателям сократить число депутатов Госдумы до 200 человек и упразднить Совет Федерации. Также в программе упоминаются такие потенциальные решения, как отмена моратория на смертную казнь, конфискация автомобиля и высылка на 300 километров за "наглые выходки" на дороге и установление минимальной заработной платы на уровне 20 тысяч рублей.

В качестве первых законов, которые Жириновский может принять в случае своего избрания, упоминается закон о защите русского языка, а также инициатива о выдаче паспортов "всем русским".