Наблюдатели будут использовать технологию блокчейн на выборах президента

Пресс-конференция на тему Выборы Президента Российской Федерации: проверка с помощью блокчейн в МИА Россия сегодня

Пресс-конференция на тему Выборы Президента Российской Федерации: проверка с помощью блокчейн в МИА Россия сегодня

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На портале ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" в тестовом режиме запущены инструменты, позволяющие в значительной степени исключить влияние человеческого фактора при подготовке итоговых протоколов наблюдателей. Инновация основана на технологии блокчейн. Об этом заявили представители организации на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Основная цель наших инновационных инструментов — это создание объективных средств контроля, которые смогут работать с минимальным вмешательством человека, и это вмешательство должно быть абсолютно прозрачным", — заявил координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев.

Представители ассоциации анонсировали ряд нововведений на портале NOM24.ru, с помощью которого пользователи смогут следить за прозрачностью выборов.

Главным они называют внедрение в работу портала технологии блокчейн, которая позволит хранить все данные, отраженные в итоговом протоколе: явку, количество голосов, отданных за кандидата, количество действительных или недействительных бюллетеней и другие значимые параметры, подтверждающие, что контрольные соотношения на избирательном участке сошлись, а также все сообщения о нарушениях, которые произошли на конкретном избирательном участке.

"Эта технология является гарантией, что данные, получаемые от наблюдателей, причем от любых, не только от наших, не будут искажаться, и портал предоставит именно объективную картину о том, как прошли выборы, всем желающим. Мы также надеемся, что в дальнейшем эта технология будет использоваться при голосовании, и тогда мы уже сможем прийти к электронному голосованию", — отметила руководитель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

На сайте также появится аналитический модуль, который позволит в автоматическом режиме формировать отчеты и строить графики явки и голосов, отданных за кандидатов.

"Таким образом в считанные минуты после завершения голосования сможем дать всю аналитическую выкладку со всеми математическими графиками, на которые сейчас специалистам требуются месяцы работы", — прокомментировал Коломойцев.

Воспользоваться возможностью проверить протоколы сможет любой желающий. К выборам портал "Национальный общественный мониторинг" сможет обеспечить работу более чем 1 миллиона пользователей.

"То есть 1 миллион пользователей смогут подключиться к нашему порталу и стать наблюдателями", — добавил Коломойцев.

Выборы президента России пройдут 18 марта, в стране уже стартовала избирательная кампания.