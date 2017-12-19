Наблюдатели будут использовать технологию блокчейн на выборах президента

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На портале ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" в тестовом режиме запущены инструменты, позволяющие в значительной степени исключить влияние человеческого фактора при подготовке итоговых протоколов наблюдателей. Инновация основана на технологии блокчейн. Об этом заявили представители организации на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Основная цель наших инновационных инструментов — это создание объективных средств контроля, которые смогут работать с минимальным вмешательством человека, и это вмешательство должно быть абсолютно прозрачным", — заявил координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев.
Представители ассоциации анонсировали ряд нововведений на портале NOM24.ru, с помощью которого пользователи смогут следить за прозрачностью выборов.
Главным они называют внедрение в работу портала технологии блокчейн, которая позволит хранить все данные, отраженные в итоговом протоколе: явку, количество голосов, отданных за кандидата, количество действительных или недействительных бюллетеней и другие значимые параметры, подтверждающие, что контрольные соотношения на избирательном участке сошлись, а также все сообщения о нарушениях, которые произошли на конкретном избирательном участке.
"Эта технология является гарантией, что данные, получаемые от наблюдателей, причем от любых, не только от наших, не будут искажаться, и портал предоставит именно объективную картину о том, как прошли выборы, всем желающим. Мы также надеемся, что в дальнейшем эта технология будет использоваться при голосовании, и тогда мы уже сможем прийти к электронному голосованию", — отметила руководитель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.
На сайте также появится аналитический модуль, который позволит в автоматическом режиме формировать отчеты и строить графики явки и голосов, отданных за кандидатов.
"Таким образом в считанные минуты после завершения голосования сможем дать всю аналитическую выкладку со всеми математическими графиками, на которые сейчас специалистам требуются месяцы работы", — прокомментировал Коломойцев.
Воспользоваться возможностью проверить протоколы сможет любой желающий. К выборам портал "Национальный общественный мониторинг" сможет обеспечить работу более чем 1 миллиона пользователей.
"То есть 1 миллион пользователей смогут подключиться к нашему порталу и стать наблюдателями", — добавил Коломойцев.
Выборы президента России пройдут 18 марта, в стране уже стартовала избирательная кампания.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.