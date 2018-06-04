Выборы 2018

ЦИК представил отчет об общих затратах кандидатов в президенты на кампании

13:5204.06.2018
Выборы-2018
(обновлено: 13:54 04.06.2018)
0350
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фотоСотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кандидаты на пост президента РФ потратили более 1,6 миллиарда рублей на свои кампании, говорится в итоговом финансовом отчёте по подготовке и проведению выборов главы государства, принятом на заседании Центризбиркома.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стало известно, на что Грудинин потратил 90% средств во время кампании

"Общая сумма средств — 1 миллиард 662 миллиона рублей, поступивших в установленном порядке, включает собственные средства кандидатов — 69,9 миллиона рублей, средства политических партий, выдвинувших кандидатов- 684,8 миллиона рублей, пожертвования граждан — 106,7 миллиона рублей, пожертвования юридических лиц — 801,2 миллиона рублей",- говорится в отчёте.

Наиболее активно средства привлекали Владимир Путин и Владимир Жириновский. "На специальные счета этих кандидатов поступило соответственно 407,5 и 399,4 миллиона рублей",- отмечается в документе.

Основные средства избирательных фондов всех кандидатов были направлены на предвыборную агитацию — 1 миллиард 337 миллионов рублей.

Девушка голосует на выборах президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
В Совфеде рассказали, что защитило Россию от попыток повлиять на выборы

Так, в избирательные фонды кандидатов Павла Грудинина, Бориса Титова, Григория Явлинского были перечислены 227,3; 220 и 234,8 миллиона рублей, соответственно. В избирательный фонд Ксении Собчак поступило 157,6 миллиона рублей (без учета возврата средств из избирательного фонда).

Больше всего денег кандидаты тратили на предвыборную агитацию — общая сумма таких расходов составила чуть более 1 миллиарда 337 миллионов рублей, то есть 81,3% от общей суммы расходов. На агитацию через СМИ (телевидение и радио, периодические печатные издания, сетевые издания) израсходовано 581,5 миллиона рублей (35,4%). Активнее остальных проводил агитацию на телевидении Жириновский (243 миллиона рублей), а максимальные расходы на предвыборную агитацию через печатные издания были у Грудинина (4,2 миллиона рублей). Бабурин и Сурайкин не использовали платное эфирное время и платную печатную площадь. Через сетевые издания агитацию проводили 4 кандидата — Путин, Грудинин, Титов и Явлинский.

Информационный центр ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЦИК согласовал разукрупнение избирательных участков в девяти регионах

Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77%). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", оказалась на четвертом месте, получив 1,68%, а на пятом — один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом 1,05% голосов. Остальные участники гонки набрали менее 1% голосов — это бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин (0,68%), лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена