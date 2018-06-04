ЦИК представил отчет об общих затратах кандидатов в президенты на кампании

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кандидаты на пост президента РФ потратили более 1,6 миллиарда рублей на свои кампании, говорится в итоговом финансовом отчёте по подготовке и проведению выборов главы государства, принятом на заседании Центризбиркома.

"Общая сумма средств — 1 миллиард 662 миллиона рублей, поступивших в установленном порядке, включает собственные средства кандидатов — 69,9 миллиона рублей, средства политических партий, выдвинувших кандидатов- 684,8 миллиона рублей, пожертвования граждан — 106,7 миллиона рублей, пожертвования юридических лиц — 801,2 миллиона рублей",- говорится в отчёте.

Наиболее активно средства привлекали Владимир Путин и Владимир Жириновский. "На специальные счета этих кандидатов поступило соответственно 407,5 и 399,4 миллиона рублей",- отмечается в документе.

Основные средства избирательных фондов всех кандидатов были направлены на предвыборную агитацию — 1 миллиард 337 миллионов рублей.

Так, в избирательные фонды кандидатов Павла Грудинина, Бориса Титова, Григория Явлинского были перечислены 227,3; 220 и 234,8 миллиона рублей, соответственно. В избирательный фонд Ксении Собчак поступило 157,6 миллиона рублей (без учета возврата средств из избирательного фонда).

Больше всего денег кандидаты тратили на предвыборную агитацию — общая сумма таких расходов составила чуть более 1 миллиарда 337 миллионов рублей, то есть 81,3% от общей суммы расходов. На агитацию через СМИ (телевидение и радио, периодические печатные издания, сетевые издания) израсходовано 581,5 миллиона рублей (35,4%). Активнее остальных проводил агитацию на телевидении Жириновский (243 миллиона рублей), а максимальные расходы на предвыборную агитацию через печатные издания были у Грудинина (4,2 миллиона рублей). Бабурин и Сурайкин не использовали платное эфирное время и платную печатную площадь. Через сетевые издания агитацию проводили 4 кандидата — Путин, Грудинин, Титов и Явлинский.

Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77%). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", оказалась на четвертом месте, получив 1,68%, а на пятом — один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом 1,05% голосов. Остальные участники гонки набрали менее 1% голосов — это бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин (0,68%), лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).