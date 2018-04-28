Стало известно, на что Грудинин потратил 90% средств во время кампании

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который баллотировался от КПРФ на прошедших в марте выборах президента России, потратил на предвыборную кампанию почти 227 миллионов рублей, причем 90 процентов этой суммы составили расходы на выпуск и распространение агитационных материалов, следует из финансового отчета кандидата.
Итоговый финансовый отчет Грудинина, как и сведения других принимавших участие в кампании кандидатов, опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
За период кампании в избирательный фонд кандидата от КПРФ было перечислено 227 миллионов 283 тысячи рублей. Около 291 тысячи поступили с нарушениями, поэтому были возвращены отправителям или перечислены в доход бюджета.
Общие расходы на предвыборную кампанию Грудинина составили 226 миллионов 991 тысячу рублей. Дороже всего кандидату от компартии обошлись выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в этой статье расходов указана общая сумма в 205 миллионов 875 тысяч рублей.
На платную предвыборную агитацию в прессе понадобилось около 4,2 миллиона рублей, а по ТВ и на радио — порядка 3,8 миллиона. Примерно 442 тысячи рублей составила стоимость агитации через сетевые издания, указано в отчете.
Проведение публичных массовых мероприятий в рамках кампании повлекло расходы на общую сумму более 3,9 миллиона рублей, а услуги информационного и консультационного характера обошлись в 656 тысяч рублей. Около семи миллионов рублей составила плата за другие работы, выполненные юридическими лицами или гражданами России по договорам, а еще почти 911 тысяч потребовалось на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54 процента. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69 процента голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Грудинин занял второе место, получив 11,77 процента голосов.
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