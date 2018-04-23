Мосгоризбирком отверг обвинения в нарушениях на выборах

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сообщения о якобы недопущении наблюдателей и других участников избирательного процесса в Москве к проверкам информации о двойном голосовании на выборах президента РФ не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что комиссия по поручению ЦИК проверит информацию о случаях повторного голосования на выборах президента РФ. Позднее, в день проверки, на официальном сайте движения "Голос" появилась заметка, в которой участники движения утверждали, что некоторые члены ТИК и наблюдатели не были допущены к проверочным мероприятиям.

"Всем заинтересованным участникам избирательного процесса было предложено участвовать в данной работе, однако никаких обращений от движения "Голос", других участников избирательного процесса не поступало. В связи с чем, информация движения "Голос" о недопущении к проверке заинтересованных лиц, наблюдателей не соответствует действительности", — сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома.

Там подчеркнули, что решение о проведении 20 апреля 2018 года вышеуказанной проверки, вскрытии упаковок со списками избирателей и обеспечении сохранности указанных документов после проверки было озвучено открыто и гласно.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев сообщал, что Центризбирком поручил избирательным комиссиям 78 регионов вскрыть опечатанные мешки или коробки со списками избирателей по указанным в постановлении ЦИК избирательным участкам. В целом речь шла примерно о 1 тысяче участков, сказал Булаев. О результатах своих проверок региональные избирательные комиссии должны были сообщить в Центризбирком до 23 апреля. Предполагалось проверить в России на предмет возможного повторного голосования 678 человек, отмечал Булаев.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление избирателей на выборах президента России, не было, хотя отдельных нарушений избежать не удалось, заявила в конце марта глава ЦИК России Элла Памфилова.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявлял, что на "карте нарушений" "Голоса" часто размещаются материалы, которые имеют мало общего с реальностью. По его словам, многие материалы о возможных нарушениях остаются на карте "Голоса" и после того, как по ним были приняты соответствующие меры, после устранения нарушений и ошибок.

В свою очередь, Памфилова призывала "Голос" корректно работать с информацией о нарушениях в ходе предвыборной кампании и публиковать не "карту нарушений", которые ещё не проверены, а сделать "карту сообщений о возможных нарушениях". Она также обращалась к наблюдателям с просьбой сначала проверять сообщения о возможных нарушениях, а не сразу забрасывать комиссию "анонимным информационным мусором", тиражируя его.

Глава ЦИК также подчеркивала, что голословные заявления от кандидатов и партий о якобы имевших место нарушениях на выборах президента РФ неприемлемы, нужны доказательства, в том числе от наблюдателей. При этом она обращалась к регионам с просьбой не допускать никаких препятствий для работы наблюдателей от различных организаций на выборах президента РФ, в том числе представителям движения "Голос".